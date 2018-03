Irmãos Coen farão filme sobre cena folk em Nova York nos anos 60

SÃO PAULO - Os irmãos e cineastas Joel e Ethan Coen vão produzir filme sobre a cena da música folk em Nova York, informou o site da revista Variety nesta quinta-feira, 1.

O longa contará história fictícia sobre a vida de do musicista folk Llewyn Davis no período em que o estilo reviveu na maior cidade dos Estados Unidos, em meados dos anos 60. De acordo com a Rolling Stone, o filme será inspirado no artista Dave Van Ronk, figura central da cena folk novaiorquina na época.

Inside Llewyn Davis será escrito, dirigido e produzido pelos irmãos Coen, vencedores do Oscar em 2008 por Onde os Fracos Não Tem Vez e indicados ao mesmo prêmio por Bravura Indômita em 2010. Scott Rudin e Robert Graf, parceiros de longa data da dupla, também assinam a produção.

O drama ainda não tem data prevista para lançamento.