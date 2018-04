Irmãos Coen e Michael Moore estrearão filmes em Toronto

A imprensa canadense informou nesta quarta-feira, 29, que o Festival Internacional de Cinema de Toronto marcará a estreia dos novos filmes de diretores consagrados, como os irmãos Joel e Ethan Coen, o documentarista Michael Moore e a estreia da atriz Drew Barrymore na direção de um longa.

Joel e Ethan Coen estrearão "A Serious Man" mundialmente no festival. Os irmãos, responsáveis por "Queime Depois de Ler", que estreou ano passado, produziram agora uma comédia que relata os problemas de um professor americano de origem judaica na década de 60 e que procura três rabinos para o ajudar.

O festival também foi escolhido pelo cineasta americano Michael Moore para a estreia na América do Norte de "Capitalism: A Love Story". O documentário, realizado 20 anos depois do filme que o levou à fama, "Roger & Me", volta a examinar o impacto negativo que tem na sociedade americana o domínio do mundo corporativo no país. Morre é conhecido pelos polêmicos "Tiros em Columbine" e "Farenheit - 11 de setembro".

Outro destaque é a estreia da atriz Drew Barrymore como diretora, com o filme "Whip It".

Além dos filmes americanos, outras estreias mundiais anunciadas pela organização da mostra são os britânicos "Dorian Gray", de Oliver Parker, e "Harry Brown" de Daniel Barber, o irlandês "Perrier's Bounty", de Ian Fitzgibbon, e a coprodução de Irlanda e Espanha "Triage", de Danis Tanovic. "Los abrazos rotos", do espanhol Pedro Almodóvar, fará sua estreia americana no festival canadense.