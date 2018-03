Irlandês David OReilly conversa nesta quinta (15) com público do Anima Mundi

Na programação do Anima Mundi 2013, quinta (15) é dia de bater um papo animado com o irlandês David O'Reilly, às 20horas, no Espaço Itaú de Cinema. Expoente de uma das mais prolíficas escolas de animação da Europa, a irlandesa, OReilly escolheu Los Angeles para viver, onde trabalha em projetos que trazem a contemporaneidade de personagens esquisitos, que mais parecem saídos de um experimento científico, com o aspecto retrô de velhos videogames e direito a muito humor ácido. Conhecer um pouco mais dos traços minimalistas, e ao mesmo tempo ricos, deste animador é oportunidade rara.

E, se o assunto são os longas animados para adultos, em que os traços nem de longe lembram as comédias que lotam as salas em sessões de férias, um dos melhores exemplos é o sul-coreano Dae-gi-eui Wang (O Rei dos Porcos). Dirigido por Yeun Sang-ho, narra em um desenho até simples um tema complexo. Na trama, Kyung-min, um empresário, e Jong-suk, um escritor fracassado, rememoram durante um jantar os dias de escola, quando um grupo cruel de alunos, chamados de cães, impuseram um reinado de terror sobre os outros alunos, os porcos. Quinze anos depois, a memória de um colega heroico que enfrentou os cães permanece, mas os faz rever o lado sombrio da sua amizade. Para quem quer conhecer mais da animação oriental, e de como o bullying é também um tema atual por lá, O Rei dos Porcos tem sessão às 22 horas, no Espaço Itaú.

Já para os fãs de curtas experimentais, o brasileiro The Me Bird (O Pássaro Eu), de 18 bis, é obrigatório. Interpretação livre do poema homônimo de Pablo Neruda, utiliza a técnica ‘strata stencil’, em que camadas de recortes de papel são animadas, para contar a história de uma bailarina em busca da liberdade. Na seção Panorama 6, no Espaço Itaú, às 12h30.

ANIMAMUNDI

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Até domingo. Salas: Espaço Itaú de Cinema e Cine Olido. Programação completa: www.animamundi.com.br