'Irina Palm' polemiza com tabus sobre sexo e velhice

Marianne Faithfull, musa dos anos 1960 e ex-namorada do Rolling Stone Mick Jagger, estrela Irina Palm, drama que competiu no Festival de Berlim em 2007. O filme estréia apenas em São Paulo, na sexta-feira, 4. Veja também: Trailer de 'Irina Palm' Escrito e dirigido por Sam Garbarski (O Tango dos Rashevsky), Irina Palm acompanha a história de Maggie (Marianne Faithfull), uma viúva sessentona que já vendeu até a própria casa para financiar o tratamento de saúde do único neto, Olly (Corey Burke). Todo o dinheiro dos pais da criança, Tom (Kevin Bishop), filho de Maggie, e Sarah (Siobhan Hewlett), é gasto na mesma finalidade. Mas, por algum motivo, o menino não melhora. Uma nova esperança surge num tratamento experimental na Austrália. A avó quebra a cabeça para descobrir como arranjar dinheiro para as grandes despesas dessa viagem. Quando procura emprego, pesam contra ela a idade e a total ausência de experiência profissional desta senhora que foi apenas dona-de-casa e mãe a vida inteira. Mundo do sexo Estas características não a impedem de conseguir um emprego muito bem-pago num lugar onde não se fazem muitas perguntas, a boate Sex World, dirigida por Mikky (Miki Manojlovic, ator de vários filmes de Emir Kusturica, como Underground - Mentiras de Guerra). As mãos macias de Maggie começam a render-lhe algumas centenas de libras por semana, adotando o pseudônimo de Irina Palm. Entretanto, ela não pode dizer a ninguém, muito menos ao próprio filho ou às amigas, o que anda fazendo no lugar de participar das conversas do chá da tarde. Quando se descobre a origem do dinheiro que ela ganha, todo o peso do preconceito contra a tarefa sexual que ela exerce cai sobre seus ombros. Mas é nesse momento também que a personagem de Maggie cresce em dimensão humana. E seu patrão, Mikky, mostra um comportamento surpreendente, que leva a história a caminhos não tão previsíveis. Apesar do tema polêmico, não falta humor e até uma pitada de romantismo no desenrolar da trama. (Por Neusa Barbosa, do Cineweb)