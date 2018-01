Iraniano 'Lerd' vence Un Certain Regard de Cannes

Um filme sobre um iraniano previamente condenado à prisão por seu trabalho no Irã ganhou neste sábado, 27, o prêmio máximo no Un Certain Regard, seção competitiva do Festival de Cannes.

Lerd - A Man of Integrity, filmado no Irã, é um drama tenso sobre um homem que se recusa a subornar como saída para seus problemas.

O diretor e roteirista Mohammad Rasoulof foi preso ao lado do aclamado diretor Jafar Panahi, em 2010.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O filme Las Hijas de Abril (Filhas de Abril), dirigido pelo mexicano Michel Franco e estrelado pela espanhola Emma Suárez, ganhou o Prêmio do Júri no seção Un Certain Regard do Festival de Cannes.

O diretor, presente em Cannes pela quarta vez e também vencedor nesta seção em 2012 por Depois de Lucia, parte nesta história de regresso de uma mãe ao México para cuidar da filha adolescente grávida.

A italiana Jasmine Trinca ganhou o prêmio de melhor atriz por sua atuação em Fortunata, de Sergio Castellitto, melhor diretor foi para o americano Taylor Sheridan, por Wind River, e o prêmio Poesia do Cinema foi para o francês Mathieu Amalric, por Barbara.

Un Certain Regard é a segunda seção em importância do evento cinematográfico e reúne os filmes mais inovadores e ousados de cineastas habitualmente menos conhecidos ou produções novatos, e para o diretor geral de Cannes, Thierry Frémaux, serve como um contrapeso para a competição oficial.

O júri foi presidido este ano pela atriz americana uma Thurman, musa filmes Quentin Tarantino, como Pulp Fiction (Palme d'or em 1994) ou Kill Bill. (Com Agências Internacionais)

Os Premiados

Filme: Lerd - Um Homem Íntegro, de Mohammad Rasoulof

Direção: Taylor Sheridan, por Wind River

Poesia do Cinema: Bárbara, de Mathieu Amalric

Atriz: Jasmine Trinca, por Fortunata

Prêmio do Júri: Las Hijas de Abril, de Michel Franco