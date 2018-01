<i>Quatro Casamentos e Um Funeral</i> passa na Warner Recente pesquisa realizada com parlamentares, incluindo o premier Tony Blair, na Inglaterra, para apontar os melhores filmes de todos os tempos, mostrou que não é só na Guerra do Iraque que os britânicos estão a serviço dos EUA. De dez filmes, nove são americanos e apenas um inglês, mas se você acha que os políticos de sua majestade se voltaram para os clássicos de Carol Reed, Michael Powell ou Anthony Asquith, enganou-se. Eles preferiram Quatro Casamentos e Um Funeral, a comédia de Mike Newell, como o melhor filme feito na Inglaterra (já que se trata do único entre os maiores do mundo). Quatro Casamentos passa nesta sexta-feira na TV paga, no canal Warner, às 21 horas. É um programa simpático e fez merecido sucesso de público nos cinemas de todo o mundo, numa época que produções independentes conseguiam concorrer com as Majors (hoje em dia, todo grande estúdio tem sua divisão ´independente´). Charme à parte, não é melhor de coisa nenhuma, com sua história sobre esses amigos que se reúnem só em festas de casamento - e, de repente, é o funeral de um deles. Foi o filme que consagrou Hugh Grant, que contracena com Andie McDowell e Kristin Scott Thomas, tão belas quanto talentosas.