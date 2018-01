<i>Playing the Victim</i> é melhor filme do festival de Roma O filme Playing the Victim (Izobrajaya Zhertvy, nome original), do diretor russo Kirill Serebrennikov, recebeu o prêmio de melhor filme da Festa di Roma, o primeiro festival de cinema da capital italiana, que termina neste sábado. O júri, presidido por Ettore Scola, outorgou o prêmio de melhor ator ao italiano Giorgio Colangeli pelo filme L´aria Salata, e o de melhor atriz à francesa Ariane Ascaride por sua interpretação no filme Le Voyage en Arménie. Na cerimônia de encerramento também foram entregues o Prêmio Cult ao melhor documentário, concedido a Deep Water, de Louise Osmond e Jerry Jerry Rothwell; o Prêmio L.A.R.A. (de representantes artísticos ao melhor ator italiano), entregue a Ninetto Davoli por Uno su due, de Eugenio Cappuccio. O prêmio Blockbuster foi concedido ao filme The Unknown (La Sconosciuta, nome original), de Giuseppe Tornatore. O festival encerrará oficialmente na noite deste sábado com a entrega do prêmio especial "Steps and Stars" pelos méritos artísticos do ator Robert de Niro.