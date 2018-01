<i>Pequena Miss Sunshine</i> vence prêmio nos EUA O Sindicato de Produtores dos Estados Unidos entregou neste sábado seu principal prêmio ao filme Pequena Miss Sunshine, uma comédia familiar de baixo orçamento. Babel, Os Infiltrados, Dreamgirls - em Busca de um Sonho e A Rainha completaram a lista de candidatos na categoria de melhor filme na 18ª edição do prêmio do Sindicato de Produtores. Estes são praticamente os mesmos candidatos ao Oscar, mas os membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas preferiram o filme de guerra Cartas de Iwo Jima ao musical Dreamgirls - em Busca de um Sonho como indicado. Após a entrega do prêmio do Sindicato de Produtores, Pequena Miss Sunshine, Babel, Os Infiltrados e Dreamgirls - em Busca de um Sonho voltam a concorrer nesta segunda-feira ao prêmio de melhor filme, mas desta vez pelo Sindicato de Atores.