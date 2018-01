<i>Pequena Miss Sunshine</i> é premiado nos EUA A comédia Pequena Miss Sunshine, cujo título original em inglês é Litlle Miss Sunshine, foi a surpreendente vencedora de uma influente cerimônia de premiação em Hollywood no sábado, colocando o filme de baixo orçamento no páreo para disputar o Oscar. Pequena Miss Sunshine, dos diretores Jonathan Dayton e Valerie Faris, foi escolhido o melhor filme pelo Sindicato de Produtores dos Estados Unidos, uma associação de produtores de filmes e de televisão que freqüentemente tem eco nos prêmios da Academia. Feito fora do sistema de estúdios de Hollywood por US$ 8 milhões, o filme foi sucesso comercial e de crítica, ganhando cerca de US$ 60 milhões nos EUA. Comédias, no entanto, não costumam ser bem pontuadas junto ao Oscar.