<i>Paranóia</i> lidera novamente bilheteria dos EUA O thriller adolescente Paranóia liderou as bilheterias na América do Norte pelo segundo fim de semana consecutivo, enquanto lançamentos como o drama criminal Fracture e o filme de terror Vacancy não tiveram um grande impacto. Segundo estimativas divulgadas no domingo, 22, pelo estúdio, Paranóia vendeu US$ 13,5 milhões em ingressos nos três dias a partir de sexta-feira. Com isso, a bilheteria de dez dias chegou a US$ 40,7 milhões. Em Paranóia, homenagem a Janela Indiscreta, de Alfred Hitchcock, Shia LaBeouf, "protegido" de Steven Spielberg, estrela como o adolescente que se convence de que seu vizinho é um matador em série. O filme foi produzido pela DreamWorks e lançado pela Paramount Pictures. Essas duas unidades da Viacom lideram as bilheterias há quatro semanas consecutivas, com a comédia A Glória dos Campeões predominando na primeira quinzena de abril. Fracture ficou em segundo lugar, com US$ 11,2 milhões, e Vacancy em quarto, com US$ 7,6 milhões. A expectativa dos observadores da indústria cinematográfica era que eles ficassem na faixa dos US$ 10 milhões a US$ 15 milhões no lançamento. A sátira policial britânica Hot Fuzz se classificou em sexto lugar, com US$ 5,8 milhões, acima das expectativas, e o drama In the Land of Women ficou em oitavo lugar no lançamento, com modestos US$ 4,9 milhões. Mais destaques Fracture é estrelado por Anthony Hopkins no papel de um assassino cuja inteligência está à altura da de um jovem promotor, papel desempenhado por Ryan Gosling, indicado ao Oscar por Half Nelson. Uma porta-voz da New Line Cinema, distribuidora do filme, disse que estúdio tinha esperanças de arrecadar mais de US$ 10 milhões. A New Line é uma unidade da Time Warner. Kate Beckinsale e Luke Wilson estrelam Vacancy como um casal infeliz encalhado em um velho motel. Foi lançado pela Screen Gems, divisão de produções de baixo orçamento da Sony, que teve dois filmes de bom desempenho este ano, The Messengers (US$ 14,7 milhões na estréia) e Stomp the Yard (US$ 25,9 milhões). Adam Brody, do seriado adolescente The O.C., é a estrela de In the Land of Women, no papel de um escritor pornô com envolvimento amoroso com uma mulher e sua filha, papéis desempenhados, respectivamente, por Meg Ryan e Kristen Stewart. A distribuidora Warner Bros. Pictures, que pertence à Time Warner, disse que o filme custou menos de US$ 10 milhões e que deve dar lucro.