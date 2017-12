<i>Paranóia</i> lidera bilheteria pela terceira vez nos EUA O suspense Paranóia liderou a bilheteria norte-americana pelo terceiro fim de semana consecutivo, com outros lançamentos tentando sedimentar as posições antes da estréia de Homem-Aranha 3, primeiro grande filme da nova temporada cinematográfica. Paranóia produção de baixo custo que faz referência ao filme Janela Indiscreta, de Alfred Hitchcock, vendeu US$ 9,1 milhões (R$ 18 milhões) em ingressos de sexta-feira a domingo, de acordo com a distribuidora Paramount Pictures. Este é o menor valor registrado para o filme mais assistido desde que O Pacto obteve US$ 8,9 milhões (R$ 18 milhões) na segunda semana de setembro de 2006. O drama O Invisível ficou em segundo lugar neste fim de semana, com apenas US$ 7,6 milhões (R$ 14 milhões), enquanto o filme de ação de Nicolas Cage, Next, estreou no terceiro lugar, arrecadando US$ 7,2 milhões (R$ 14 milhões). Ambos corresponderam às modestas expectativas. Entre as estréias, estavam The Condemned, ocupando a nona posição, com US$ 4 milhões e a comédia Kickin´ It Old Skool, no 11.º lugar, com US$ 2,8 milhões. As vendas dos 12 filmes mais assistidos somaram apenas US$ 63 milhões (R$ 126 milhões), 30 % abaixo da arrecadação do fim de semana anterior, de acordo com a auditoria do Media by Numbers. Foi o pior resultado desde o terceiro fim de semana de setembro de 2006 (US$ 61 milhões ou R$ 122 milhões). A situação deve ser bastante diferente a partir do próximo fim de semana, quando a Sony Corp. estrear Homem-Aranha 3. O filme anterior da franquia do super-herói arrecadou US$ 88 milhões (R$ 176 milhões) durante o primeiro fim de semana em que foi exibido, em 2004.