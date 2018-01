<i>Os Infiltrados</i> consagra Scorsese no Oscar 2007 Jack Nicholson e Diane Keaton, duas lendas de Hollywood, foram escolhidos para apresentar o Oscar de melhor filme: Os Infiltrados, de Martin Scorsese. Um dos filmes de maior bilheteria do ano passado nos Estados Unidos, Os Infiltrados, dirigido por Martin Scorsese, foi o grande vencedor da noite, conquistando quatro prêmios: melhor filme, direção, montagem e roteiro adaptado. Enquanto Scorsese festejava na platéia, quem recebeu o prêmio máximo da cerimônia foi o produtor Graham King, que ressaltou sua alegria por receber um prêmio por um filme dirigido por Scorsese e estrelado por um elenco de luxo, com atores como Leonardo DiCaprio (em seu terceiro filme com Scorsese), Matt Damon e Jack Nicholson. Em Os Infiltrados, o diretor Scorsese volta à violência urbana, que ele conhece tão bem, baseado no filme de Hong Kong Infernal Affairs, que conta a vida de Frank Costello (Nicholson), chefe da máfia de Boston. Steven Spielberg, Francis Ford Coppola e George Lucas entregaram a estatueta, "por que sabem o que é ganhar um prêmio de melhor diretor", ao diretor Martin Scorsese por Os Infiltrados. "Obrigado, obrigado! Vocês querem verificar esse envelope para ver se é verdade? Estou nervoso e emocionado por essa honra que foi entregue por meus amigos de mais de 30 anos atrás", disse ele. "Agradeço aos meus diretores, ao elenco, ao filme original de Hong Kong, ao Jack Nicholson por sua coragem, ao Leonardo DiCaprio. Eu quero falar também que muitas pessoas ao longo dos anos vinham me falando ´você deveria ganhar um Oscar´, ouvi de meus amigos, no elevador, de meus médicos, eu agradeço a todos vocês. Quero agradecer também a minha filha, que trabalhou no filme. Obrigado", finalizou o diretor. Martin Scorsese, de 64 anos, um dos mais importantes diretores americanos das últimas três décadas, já levou prêmios em diversos festivais do mundo todo, mas nunca tinha recebido a estatueta da Academia de Hollywood. Com Os Infiltrados, Scorsese já tinha sido premiado pela direção no Globo de Ouro e vencedor do prêmio principal do Directors Guild, o sindicato dos diretores dos Estados Unidos - obteve sua oitava indicação. O diretor ficou conhecido pelos filmes Taxi Driver - Motorista de Táxi (1976), Caminhos Perigosos (1973), Touro Indomável (1980) e O Aviador (2004).