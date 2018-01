<i>O Labirinto do Fauno</i> lidera indicações a prêmio mexicano A fantasia sombria de Guillermo Del Toro O Labirinto do Fauno recebeu na quarta-feira impressionantes 12 indicações ao 49.º Prêmio Ariel, a principal premiação do cinema mexicano, de acordo com a revista Hollywood Reporter. O longa recebeu indicações, entre outras, nas categorias melhor filme, direção e atriz (para a espanhola Maribel Verdu). Uma porta-voz da Academia Mexicana de Artes e Ciências Cinematográficas disse que Del Toro deve comparecer à cerimônia, que será realizada em 20 de março no Palácio das Belas Artes da Cidade do México. O Labirinto do Fauno saiu-se particularmente bem nessa temporada de premiações. Ganhou o troféu de melhor filme estrangeiro na cerimônia do BAFTA e levou para casa sete das estatuetas Goya da Espanha. O longa concorre ainda a seis prêmios no Oscar - cuja cerimônia acontece no domingo -, inclusive na categoria melhor filme estrangeiro. Onze filmes mexicanos disputam o prêmio Ariel. Na categoria de melhor filme, Labirinto concorre com o thriller de Sebastian Cordero Crônicas, um filme produzido por Del Toro e pelo cineasta mexicano Alfonso Cuarón. Também na disputa está a fita de estréia de Francisco Vargas, O Violino, um drama em preto-e-branco que foi bem recebido no circuito do festival. Cordero e Vargas também ficaram com as indicações ao prêmio de melhor direção. Violino obteve no total sete indicações ao Ariel, enquanto Crônicas ficou com seis.