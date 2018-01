<i>O Labirinto do Fauno</i> acumula três prêmios no Oscar O Labirinto do Fauno, ao receber o prêmio de melhor fotografia, tornou-se o primeiro filme da noite a acumular troféus, após ter conquistado o Oscar de melhor maquiagem e direção de arte. Estavam na disputa A Dália Negra (Vilmos Zsigmond), Filhos da Esperança, (Emmanuel Lubezki), O Ilusionista (Dick Pope) e O Grande Truque (Wally Pfister). Gwyneth Paltrow, estrela premiada com o Oscar por Shakespeare Apaixonado, entregou o troféu de melhor fotografia para Guillermo Navarro por O Labirinto do Fauno. Ele agradeceu à Academia pela grande honra e disse que "este prêmio é o reconhecimento de todos e da genialidade de Guillermo Del Toro". O filme é o resultado dessas narrativas que culminam em transformar o filme em uma história incrível e da liberdade criativa para contar uma história. Em seguida, Emily Blunt e Anne Hathaway, atrizes de O Diabo Veste Prada, foram chamadas ao palco por Ellen DeGeneris para apresentar o Oscar de melhor figurino, o que já indicava que o filme estrelado por Meryl Streep não levaria a estatueta. O Oscar foi para o longa Maria Antonieta, de Sophia Coppola. A figurinista Milena Canonero agradeceu a Sophia "que fez um belo filme e ao esforço conjunto de todo o elenco" e dedicou o prêmio à sua mãe e a Stanley Kubrick. Os demais candidatos da categoria foram Curse of the Golden Flower, O Diabo Veste Prada, Dreamgirls - Em Busca de Um Sonho e A Rainha. Tom Cruise homenageia produtora "Tenho sorte por conhecê-la, e posso dizer que ela é a personificação de tudo o que esse prêmio representa", disse o astro Tom Cruise. O telão mostrou imagens de filmes e trabalhos da produtora, executiva da fox, ex-presidente da Paramount, criadora da fundação Stop Cancer e muitos outros programas humanitários: Sherry Lansing. Deixou uma herança de filmes clássicos, mas seus trabalhos humanitários tiveram ainda mais conseqüências. "Estou agradecida, mas devo admitir que é um pouco estranho ter sido escolhida. Através do meu trabalho conheci cientistas que se dedicam todo dia para achar curas para doenças, conheci professores que lutam contra fatos insuperáveis, e pra mim eles são os verdadeiros heróis. Eu compartilho esse prêmio com eles". Ela agradeceu ainda ao marido, aos filhos e à Academia pela honra. "Prometo passar o resto de minha vida fazendo jus a ela", acrescentou. Ellen DeGeneris, em sua apresentação sem graça, obteve seu melhor momento ao chegar ao lado de Clint Eastwood dizendo que ele fez um script para Martin Scorsese, numa alusão à acirrada disputa entre os dois pelo Oscar de melhor diretor do ano. "OK, Steven Spielberg, tire aqui uma foto da gente, por favor", disse ela, colando o rosto no de Eastwood.