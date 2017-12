<i>O Cheiro do Ralo</i> vai disputar o festival de Sundance O Cheiro do Ralo, de Heitor Dhalia, será um dos 16 filmes em competição no próximo Festival de Sundance, que ocorre de 18 a 28 de janeiro em Park City, Utah, nos EUA, o festival criado por Robert Redford para dar destaque ao cinema independente, distante dos holofotes de Hollywood. A lista também inclui nomes como El Bufalo de la Noche, de Jorge Hernández, e Pai Nosso, de Christopher Zalla. Na categoria de documentários, também concorre Acidente, dos mineiros Pablo Lobato e Cao Guimarães. Filme de Heitor Dhalia foi o vencedor 30.ª Mostra de Cinema de São Paulo em outubro. "Estou muito feliz por que isso coroa a carreira internacional do filme, que tem tudo a ver com a maneira como Sundance foi concebido. O Cheiro dialoga muito bem com o cinema independente do mundo todo e principalmente com o americano", disse o diretor Heitor Dhalia. O Cheiro do Ralo conta a história do decadente Lourenço, que compra e vende produtos usados e é extremamente cruel com seus clientes. Lourenço é o papel vivido pelo ator Selton Mello. O cinema brasileiro também teve destaque nesta semana no Festival dos Três Continentes, encerrado na quarta, em Nantes, França. O documentário Atos dos Homens, de Kiko Goifman, foi o melhor documentário do festival, ao lado do tailandês The Stories from the North, de Uruphong Raksasad.