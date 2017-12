<i>O Céu de Suely</i> ganha três prêmios na Grécia Terminou na segunda-feira o 47.º Festival de Tessalônica, na Grécia, e o Brasil, homenageado deste ano, saiu-se bem. O Céu de Suely, de Karim Ainouz, dividiu o prêmio de roteiro com Family Ties, do coreano Kim Tae-yong, que também ganhou o Alexandre de Ouro para o melhor filme. Recebeu mais dois prêmios - o destinado à melhor contribuição artística, dado pelo júri oficial; e o de melhor filme para o júri da crítica, que destacou, também, como melhor filme grego do evento, Eduart, de Angeliki Antoniou. O Céu de Suely estreou com dez cópias, em cinco cidades, na sexta, dia 17. Permanece em todas - Rio, SP, Brasília, Salvador, Fortaleza.