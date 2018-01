<i>O Céu de Suely</i> é premiado em Punta del Este O Céu de Suely, de Karim Aïnouz, foi escolhido o melhor filme do 10.º Festival Internacional de Cinema de Punta del Este, no Uruguai, pelo júri formado por Carlos Ameglio (Uruguai), Carlos Alberto Mattos (Brasil), Rosalba Oxandabarat Vonella (Uruguai), Mario José Paz (argentino naturalizado brasileiro) e Eduardo A. Russo (Argentina). Participaram da competição oficial 18 longas, entre eles, dois brasileiros: Proibido Proibir, de Jorge Durán, e O Cheiro do Ralo, de Heitor Dhalia. Desde outubro, o filme já acumula 19 prêmios nacionais e internacionais, entre eles melhor filme e melhor atriz no Festival de Havana e APCA. O Céu de Suely, de Karin Aïnouz, protagonizado pela atriz Hermila Guedes, conta a história de uma mulher nordestina que quer rifar o próprio corpo para começar vida nova.