<i>O Céu de Suely</i> e <i>O Ano</i> lideram indicações ao ABC O Céu de Suely, de Karim Aïnouz, e O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias, de Cao Hamburguer, lideram as indicações ao prêmio anual da Academia Brasileira de Cinematografia (ABC). As produções concorrem nas quatro categorias do Prêmio ABC 2007 para longa-metragem: fotografia, direção de arte, som e montagem. O Veneno da Madrugada, de Ruy Guerra, ficou atrás com três indicações. A entrega dos prêmios será no dia 24 de março, na Cinemateca Brasileira, em São Paulo, com apresentação da atriz Alice Braga (Cidade Baixa). A Associação Brasileira de Cinematografia, fundada em 2000, congrega profissionais de todas as áreas técnicas e criativas da cinematografia. Confira a lista dos indicados: Direção de Fotografia: Cafundó (José Roberto Eliezer) O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias (Adriano Goldman) O Céu de Suely (Walter Carvalho) O Maior Amor do Mundo (Lauro Escorel) O Veneno da Madrugada (Walter Carvalho) Direção de Arte: Cafundó (Vera Hamburguer) O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias (Cassio Amarante) O Céu de Suely (Marcos Pedroso) O Veneno da Madrugada (Marcos Flaksman) Zuzu Angel (Marcos Flaksman) Som: A Concepção (Louis Robin, Ricardo Reis e Armando Torres Jr.) O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias (Romeu Quinto, Alessandro Laroca, Armando Torres Jr.) O Céu de Suely (Leandro Lima, Waldir Xavier, Branko Neskov) O Maior Amor do Mundo Zuzu Angel (Marcio Câmara; Miriam Biderman, ABC; Ricardo Reis; Rodrigo Noronha) Montagem: A Concepção (José Eduardo Belmonte e Paulo Sacramento) Crime Delicado (Willen Dias) O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias (Daniel Rezende) O Céu de Suely (Isabela Monteiro de Castro) O Veneno da Madrugada (Mair Tavares)