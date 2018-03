"Invincible" lidera novamente bilheteria nos EUA "Invencible" (Invencível), o filme da Disney que é um relato biográfico do jogador de futebol norte-americano Vince Papale, interpretado por Mark Wahlberg liderou a bilheteria dos EUA pelo segundo fim de semana consecutivo. O longa arrecadou neste último fim de semana US$ 15,2 milhões e, desde sua estréia, em 25 de agosto, US$ 37,8 milhões. O filme de ação "Crank" ficou em segundo lugar na lista dos dez mais assistidos do fim de semana. Com Jason Statham no papel de Chev Chelios o longa, dirigido por Mark Neveldine e Brian Taylor, faturou US$ 13 milhões. A terceira posição foi para "The Wicker Man", com Nicolas Cage, que também atua em outro filme que figura no ranking, "World Trade Center", dirigido por Oliver Stone (ficou em nono). "The Wicker Man" arrecadou US$ 11,7 milhões e é um remake do filme homônimo de 1973, com Edward Woodward e Christopher Lee no elenco. O quarto lugar foi para "Little Miss Sunshine", com US$ 9,7 milhões, estrelado por Greg Kinnear, Toni Collette e Steve Carell, e, com US$ 8 milhões, "The Illusionist", protagonizado por Edward Norton e Paul Giamatti, ficou em quinto. Confira os campeões da bilheteria norte-americana: 1. "Invincible" 2. "Crank" 3. "The Wicker Man" 4. "Little Miss Sunshine" 5. "The Illusionist" 6. "Ricky Bobby - A Toda Velocidade" 7. "Barnyard: The Original Party Animals" 8. "Accepted" 9. "World Trade Center" 10. "Step Up"