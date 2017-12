Invincible lidera bilheterias dos EUA e Canadá O relato biográfico do jogador de futebol norte-americano Vince Papale, interpretado por Mark Wahlberg, em "Invencible" (Invencível), da Disney, estreou como o filme preferido do público de cinema no fim de semana nos Estados Unidos e Canadá. O filme que liderou a bilheteria nos dois países no fim de semana anterior, "Snakes on a Plane" (Serpentes em Avião), perdeu lugar em sua segunda semana de projeção, ficando em sexto lugar com US$ 6,4 milhões, uma forte queda de 58% na arrecadação, segundo números divulgados pela indústria cinematográfica. O filme sobre corrida de carro "Ricky Bobby - A Toda Velocidade", ficou em terceiro lugar e em quarto, "Little Miss Sunshine" Segundo os dados da Exhibitor Relations Co. Inc, que publica toda segunda-feira o balanço do fim de semana, os dez filmes mais vistos de acordo com sua arrecadação foram: 1. "Invincible", com US$ 17 milhões 2. "Ricky Bobby - A Toda Velocidade", com US$ 8 milhões 3. "Little Miss Sunshine", com US$ 7,5 milhões 4 (empate) "Beerfest", com US$ 6,5 milhões 4 (empate) "Accepted", com US$ 6,5 milhões 6. "Snakes on a Plane", com US$ 6,4 milhões 7. "World Trade Center", com US$ 6,39 milhões 8. "Step Up", com US$ 6,2 milhões 9. "Idlewild", com US$ 5,9 milhões 10. "Barnyard: The Original Party Animals", com US$ 5,4 milhões