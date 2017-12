'Into The Woods', adaptação do clássico da Broadway, ganha primeiro trailer

O universo encantado das bruxas e fadas volta ao foco das produções da Disney, que lançará no dia 1º de janeiro sua versão cinematográfica para Into The Woods, musical da Broadway vencedor de 5 Tony. E o primeiro trailer já está disponível na web.

No longa musical, Meryl Streep é a bruxa malvada, que atormentará personagens dos clássicos infantis: Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, Rapunzel e João (do pé de feijão). Outra boa surpresa é Johnny Depp, como Lobo Mau, que tem sua caracterização guardada a sete chaves. Mas dá para ver uma prévia no trailer..

Into The Woods tem direção do premiado Rob Marshall, que dirigiu os musicais Chicago e Nine, além de Memórias de uma Gueixa e Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas.

Além de Meryl e Depp, estão no elenco os atores Emily Blunt, Anna Kendrick, Chris Pine, Christine Baranski e James Corden.

Assista abaixo ao trailer de Into The Woods: