'Into the Wild' lidera indicações surpreendentes a prêmios SAG O drama sobre uma volta à natureza "Into the Wild," dirigido por Sean Penn e estrelado por Emile Hirsch, encabeçou a lista surpreendente de indicações aos prêmios do Sindicato de Atores no Cinema e Televisão (SAG) anunciada na quinta-feira, tendo sido indicado em quatro categorias, incluindo a de melhor elenco total. Não estão incluídos entre os indicados ao prêmio principal do SAG, melhor elenco, o romance "Desejo e Reparação" e o musical "Sweeney Todd -- O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet," o que deixou os observadores perplexos e dificultou as previsões relativas à corrida pelo Oscar. Emile Hirsch foi indicado para o troféu de melhor ator pelo papel de universitário que parte numa jornada de autodescoberta no Alasca. Os atores veteranos Hal Holbrook e Catherine Keener foram citados nas categorias coadjuvantes pelo mesmo filme. O thriller "Onde os Fracos Não Têm Vez" e o drama legal "Conduta de Risco" foram indicados três vezes cada. "Fracos" teve uma indicação para melhor elenco, e os astros Javier Bardem e Tommy Lee Jones, para melhor ator coadjuvante. "Conduta de Risco" valeu uma indicação a melhor ator para George Clooney, que fez o personagem principal, e a melhor ator e atriz coadjuvantes para Tom Wilkinson e Tilda Swinton. Mas, como "Desejo e Reparação" e "Sweeney Todd", o muito elogiado "Conduta de Risco" não foi citado na categoria de melhor elenco total. Ao lado de "Into the Wild" e "Onde os Fracos Não Têm Vez", estão nessa categoria três outros filmes: o faroeste "Os Indomáveis", o musical "Hairspray" e o drama policial "O Gângster". Pete Hammond, colunista do site TheEnvelope.com, especializado em premiações do cinema, comentou: "O SAG realmente surpreendeu com essas indicações. Isto vai abalar de fato a corrida pelo Oscar". Os SAG Awards, que serão entregues em 27 de janeiro em Los Angeles, com frequência indicam quem serão os candidatos aos Oscar, os prêmios mais importantes do cinema, já que os atores compõem o maior grupo entre os eleitores da Academia. Os Oscar são entregues em fevereiro de cada ano pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.