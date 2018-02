'Into the Wild' lidera indicações para prêmio Critics' Choice O filme de aventura "Into the Wild", de Sean Penn, obteve o maior número de indicações ao prêmio Critics' Choice (escolha dos críticos), na terça-feira, incluindo nas categorias melhor filme, melhor ator (Emile Hirsch) e melhor diretor (Sean Penn). Com sete indicações, "Into the Wild" ficou à frente de "Juno", a comédia pouco convencional sobre uma adolescente grávida interpretada por Ellen Page que recebeu seis indicações, entre elas a de melhor filme e melhor atriz (Page). Cinco filmes foram indicados em cinco categorias cada: "Atonement", "Conduta de Risco", "Onde os Fracos Não Têm Vez", "Sweeney Todd" e "Hairspray -- Em Busca da Fama." Ao lado de "Into the Wild" e "Juno", os indicados a melhor filme foram: "O Gângster", "Atonement", "O Escafandro e a Borboleta", "O Caçador de Pipas", "Conduta de Risco", "Onde os Fracos Não Têm Vez", "Sweeney Todd" e "There Will Be Blood." Além de Hirsch, foram indicados para melhor ator George Clooney ("Conduta de Risco"), Daniel Day-Lewis ("There Will Be Blood"), Johnny Depp ("Sweeney Todd"), Ryans Gosling ("Lars and the Real Girl") e Viggo Mortensen ("Senhores do Crime"). As indicadas para melhor atriz, além de Ellen Page, são Amy Adams ("Encantada"), Cate Blanchett ("Elizabeth -- A Era de Ouro"), Julie Christie ("Longe Dela"), Marion Cotillard ("Piaf -- Um Hino ao amor") e Angelina Jolie ("O Preço da Coragem"). "Onde os Fracos Não Têm Vez", dos irmãos Joel e Ethan Coen, já recebeu o prêmio máximo do Círculo dos Críticos de Cinema de Nova York e do National Board of Review of Motion Pictures. Os irmãos Coen foram indicados para melhor diretor no Critics' Choice Awards na terça-feira. Os vencedores serão anunciados em 7 de janeiro.