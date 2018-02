'Into the Wild' e 'Conduta de Risco' são eleitos melhores do ano Os filmes "Into the Wild", "Conduta de Risco" e "Onde os Fracos Não Têm Vez", que já despontam como favoritos no início da temporada de premiações em Hollywood, foram novamente reconhecidos no domingo, ao serem incluídos na lista dos 10 melhores filmes do ano do Instituto Americano de Cinema (AFI, na sigla em inglês). Os outros da lista são "Antes Que o Diabo Saiba Que Você Está Morto", "O Escafandro e a Borboleta", "Juno", "Ligeiramente Grávidos", "Ratatouille", "The Savages" e "Sangue Negro". A lista foi compilada para o instituto por um júri de 13 cineastas, críticos e acadêmicos, incluindo a roteirista Diana Ossana, premiada com o Oscar por "O Segredo de Brokeback Mountain", e o crítico Leonard Maltin. A maioria dos filmes já conseguiu indicações para o Globo de Ouro e o Critics Choice Awards, além de aparecer em várias listas de críticos no mundo do cinema. Algumas das ausências notáveis da lista do AFI incluem "Desejo e Reparação" e "Jogos do Poder", os principais indicados ao Globo de Ouro. O AFI também citou os 10 melhores programas de TV, em sua avaliação: "Dexter", "Everybody Hates Chris", "Friday Night Lights", "Longford", "Mad Men", "Pushing Daisies", "A Família Soprano", "Tell Me You Love Me", "30 Rock" e "Ugly Betty".