Interpretar mulher que perdeu filho foi perturbador, diz Nicole Kidman

A atriz Nicole Kidman afirmou que sua interpretação de uma mãe que perdeu o filho no filme Reencontrando a Felicidade, pelo qual foi indicada ao Oscar, a deixou profundamente perturbada.

"Eu sabia, antes de começar, que (o papel) era perigoso, mas eu não poderia prever que iria me perturbar tão profundamente", disse Kidman em entrevista à BBC.

A atriz recebeu muitos elogios da crítica por seu papel no longa que estrela junto com Aaron Eckhart. Eles interpretam Becca e Howie, um casal que luta para superar a morte do filho.

Kidman afirmou que o papel foi emocionalmente exaustivo, mas ela queria enfrentar seus medos.

"Ao mesmo tempo em que me perturbou, também foi como enfrentar um de meus maiores medos e isso não é necessariamente algo ruim."

"E na forma como o filme e a peça foram construídos, existe muita esperança", disse.

Além de Kidman, concorrem ao Oscar de melhor atriz neste ano Annette Bening, por Minhas Mães e Meu Pai, Jennifer Lawrence, por Inverno da Alma, Natalie Portman, por Cisne Negro, e Michelle Williams, por Blue Valentine.

A peça

O filme é baseado em peça de David Lindsay-Abaire, ganhador do prêmio Pulitzer. A atriz da série Sex and the City Cynthia Nixon ganhou um prêmio Tony de teatro por sua interpretação de Becca na Broadway.

Mas Kidman afirmou que tomou a decisão de não assistir à interpretação de Nixon.

"Eu li a peça, mas pensei 'não quero ver outra pessoa no papel, pois isso vai ficar marcado em mim'. E Cynthia Nixon é uma atriz tão forte que eu, provavelmente, ficaria intimidada e acabaria não fazendo", afirmou.

A atriz foi atraída para o papel quando leu uma crítica da peça. Kidman afirma que, apesar de tratar de um assunto pesado, "a crítica dizia que era engraçada e não era sentimental, além de muito, muito real".

"Eu pensei: 'Ah, é assim que este assunto deve ser tratado' e foi isso que me atraiu."

Para economizar, atores não tinham trailers durante filmagens

No longa, o casal tenta encontrar um caminho de volta para uma vida que ainda tenha a possibilidade para a beleza, alegria e felicidade.

Produtora

Kidman também foi a produtora do filme. Ela afirma que estimulou a ideia de um orçamento enxuto o que, segundo a atriz, contribuiu para que o filme fosse feito.

Além disso, a atriz também teve outras ideias para economizar.

"Falei: 'Nós não precisamos de trailers, vou esperar no carro se estivermos filmando na rua e você pode me avisar quando precisar que eu faça a cena' e isto economiza uma quantidade enorme de dinheiro."

A atriz também afirmou que até faria a própria maquiagem para cortar ainda mais as despesas.

Kidman e seu marido anunciaram nascimento de segunda filha

"Nós podemos ter apenas um maquiador para todos nós, eu posso fazer minha própria maquiagem, se for preciso. Este é o tipo de contribuição que acho muito boa."

Filhos

Logo depois da entrega do Globo de Ouro, Kidman e seu marido, o cantor country Keith Urban, anunciaram o nascimento da segunda filha do casal, por meio de barriga de aluguel.

Além das duas filhas com Urban, Kidman já tinha outros dois filhos adotados com o ex-marido, Tom Cruise.

Apesar dos muitos artigos sobre o bebê do casal, a atriz diz tentar "ignorar" o que a imprensa fala a seu respeito.

Kidman e o marido vivem longe de Hollywood, no Estado americano do Tennessee, para manter a privacidade da família.

A atriz também contou que os papéis que aceitar no futuro vão depender de sua família, mas que talvez ela volte ao teatro.

