Internauta elege Sean Connery o melhor James Bond Sir Sean Connery, considerado o ator escocês que formatou o personagem do agente britânico James Bond - o único que tem licença da rainha da Inglaterra para matar - ganhou disparado a enquete do portal Estadao.com.br. Recebeu 781 votos, consagrando-se de longe como o melhor intérprete do personagem, segundo os leitores do portal. Pierce Brosnan e Roger Moore quase empataram, mas Brosnan manteve a liderança com 258 votos, contra 242 dados a Moore. A polêmica sobre James Bond começou desde o ano passado, com a escolha do ator Daniel Craig para o papel do agente 007, pois, segundo fãs do mundo inteiro ele era loiro demais e feio demais para o papel, quando comparado aos anteriores. Craig, que faz sua estréia como Bond em Cassino Royale que entrou em cartaz nos cinemas brasileiros nesta sexta-feira, obteve 29 votos. Ficou na frente dos piores intérpretes, Timothy Dalton, com 19 votos, e George Lazenby, com 9. A enquete ficou no ar desde a manhã de ontem até o início da tarde desta sexta-feira. Cassino Royale é o 21.º filme da série e uma releitura do primeiro texto escrito por Ian Fleming para o personagem, em 1953. O novo roteiro foi escrito por Neal Purvis e Robert Wade, com a ajuda de Paul Haggis, o diretor e um dos roteiristas de Crash - No Limite, filme que foi o grande vencedor do Oscar de 2006, faturando inclusive a estatueta de melhor roteiro. Assim, o novo filme volta às origens e vem com um agente loiro contracenando com Eva Green, que também não faz a típica bond girl... Para ninguém se lembrar de 007 - Contra o Satânico Dr. No (1962), com a lendária cena de Ursula Andress saindo do mar de maiô branco e armada, diante dos olhos de Sean Connery. Ou lembrar?