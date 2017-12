Intercine, na Globo, exibe filme do iugoslavo Tanko No começo dos anos 70, a instituição da loteria esportiva no Brasil provocou uma corrida às lotéricas. Como ocorre nesta segunda-feira com a Mega Sena, fazer os 13 pontos virou o sonho do brasileiro médio, que só via desse jeito a possibilidade de melhorar de vida. Percebendo o potencial do assunto, J.B. Tanko fez Como Ganhar na Loteria sem Perder a Esportiva, que foi vencedor desta segunda-feira do Intercine, na Globo. O iugoslavo Josip Bogoslaw Tanko chegou ao Brasil com mais de 40 anos, por volta de 1950. Imediatamente iniciou, na Atlântida, a carreira que o levou a se transformar, até sua morte, em 1993, num dos mais bem-sucedidos artesãos dos cinema brasileiro. Os críticos o ignoravam, quando não cobriam de pancada, mas Tanko formatou o cinema dos Trapalhões, alternando grandes sucessos do grupo com adaptações de Nelson Rodrigues. O próprio Nelson assina os diálogos de Como Ganhar na Loteria, comédia coral que Tanko desenvolveu em parceria com Flávio Migliaccio. Várias pessoas ganham na loteria e cada uma delas pensa que venceu sozinha, com todas as confusões daí decorrentes. Como Procópio Ferreira, Agildo Ribeiro, Costinha, Renata Fronzi, Maria Della Costa e Wilson Grey estão no elenco, você pode estar certo de que poderá rir, pelo menos um pouco.