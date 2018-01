'Insurgente' lidera bilheterias com US$ 54 milhões e 'Atirador', de Sean Penn, vai mal

LOS ANGELES - O filme Insurgente liderou as bilheterias deste final de semana com US$ 54 milhões arrecadados, mas a sua estreia provavelmente ficará atrás dos números que o primeiro filme da série Divergente conseguiu.

Essa é uma decepção para o Lionsgate, o estúdio por trás das adaptações dos livros best-sellers de Veronica Roth sobre um futuro distópico. Esperava-se que a franquia fosse dar sequência ao sucesso inicial, auxiliada por Shailene Woodley, depois do sucesso de A Culpa É das Estrelas. Antes do final de semana, Lionsgate projetou uma estreia entre US$ 57 e 60 milhões.

Insurgente custou US$ 110 milhões para ser produzido, quase 25 milhões de dólares a mais que Divergente. O primeiro filme da série estreou com US$ 54,6 milhões antes de arrecadar US$ 288,7 milhões globalmente.

A outra grande estreia do fim de semana, Atirador, errou o alvo e conseguiu apenas US$ 5 milhões e aparentemente prejudicou os planos de Sean Penn de ser um astro de ação mais velho. A Open Road distribuiu o filme para 2.816 salas de cinema e esperava arrecadar US$ 8 milhões na estreia.