Instituto Italiano realiza ciclo em homenagens ao escritor Giorgio Bassani

O Istituto Italiano di Cultura de São Paulo, situado na avenida Higienópolis, receberá nesta terça-feira, 11, um ciclo de cinema em homenagem ao escritor Giorgio Bassani (1916-2000).

Durante o evento, que começará às 19h30, será exibido o filme O Jardim dos Finzi-Contini (Il Giardino dei Finzi-Contini), dirigido por Vittorio De Sica e baseado em um romance homônimo do autor italiano. Com entrada gratuita, o encontro é parte da programação da 16ª Semana da Língua Italiana no Mundo.

Bassani voltará a ser homenageado em 18 de outubro, também no Istituto Italiano di Cultura de São Paulo, mas desta vez com a exibição do longa Gli Occhiali d'Oro, de Giuliano Montaldo, tirado de outro livro seu.

Além disso, em 19 de outubro, haverá um debate na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP) sobre a literatura de Bassani.