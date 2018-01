'Inquilinos' marca mudança de tom no cinema de Bianchi

No centro da trama está Valter (Marat Descartes, de "Lula - O Filho do Brasil"), pai de família, morador da periferia que trabalha durante um dia num mercado de frutas e estuda à noite. Depois de apresentar essa rotina pacata desse cidadão comum, o filme introduz um novo elemento: um trio de vizinhos arruaceiros que se mudam para a casa ao lado do protagonista.

O grupo mora no mesmo quintal de Dimas (Umberto Magnani, de "Quanto Vale ou é por Quilo?"), um homem de idade e poucas amizades que encontra em Valter o único amigo e confidente para reclamar do grupo de novos vizinhos -- que fazem festas regadas a bebidas, com música em alto volume e muitas mulheres até a madrugada.

Quando chega em casa à noite, é Iara (Ana Carbatti, de "Quanto Vale ou é por Quilo?"), sua mulher, quem atualiza o marido com as novidades dos vizinhos, que dormem boa parte do dia depois das noitadas. Aos poucos, uma paranoia toma conta da cabeça e da vida da família de Valter- - quem seriam os três rapazes? De onde vêm? São criminosos? Que risco representam?

O roteiro de "Os Inquilinos" foi escrito por Bianchi, cuja carreira se iniciou com o curta "Omnibus" (1972) e também inclui "Quanto Vale ou é por Quilo?" (2005) e "Cronicamente Inviável" (2000), e Beatriz Bracher ("Cronicamente inviável") a partir de um conto de Vagner Geovani Ferrer, aluno de um curso do projeto EJA (Educação para Povens e Adultos).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Este roteiro, assim como a atriz coadjuvante Cássia Kiss, foram premiados no Festival do Rio do ano passado. A narrativa, bastante contida sem panfletagem ou verborragia, se constroi em cima da tensão de uma catástrofe que possa acontecer a qualquer momento -- seja ela um desentendimento entre Valter e os vizinhos, uma morte, ou mesmo, nada.

A vida de Valter na escola noturna abre espaço para questionamentos sócio-culturais dos personagens, especialmente nas aulas ministradas pela professora interpretada por Cássia Kiss ("A Festa de Menina Morta"). Junto com seus alunos, ela discute a voz da periferia por meio de textos, como poesias.

A contenção da trama ganha respaldo numa interpretação inspirada de Descartes, conhecido ator de teatro paulistano que estreia como protagonista no cinema. Valter é um personagem passivo, que nunca age, e raramente reage. Ainda assim, não temos pena, nem raiva dele, porque o ator o transforma num ser humano qualquer, levando sua vida pacata, ameaçada por elementos estranhos ao seu mundo.

O que "Os inquilinos" parece tentar dizer é que o poder institucionalizado é incapaz de responder às nossas necessidades. Presente em toda a obra de Bianchi (que acaba de ser lançada em DVD), esta idéia ganha força aqui, pela forma como é abordada: cheia de sutilezas e tensão.

(Por Alysson Oliveira, do Cineweb)

* As opiniões expressas são responsabilidade do Cineweb