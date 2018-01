Ingrid Betancourt será interpretada por 'Bond girl' no cinema

LOS ANGELES - A atriz italiana Caterina Murino interpretará Ingrid Betancourt em uma das adaptações cinematográficas previstas em Hollywood sobre o cativeiro da ex-política por parte das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), informou nesta terça-feira, 10, o site The Hollywood Reporter.

O filme In Search of Ingrid (Na Busca de Ingrid, em tradução livre), que será rodado em inglês, será baseado em dois livros do ex-marido de Betancourt, Juan Carlos Lecompte, sobre a ex-candidata à Presidência da Colômbia.

Caterina Murino, de 34 anos, é conhecida pelo papel de Bond girl em Casino Royale (2006), da saga do agente secreto 007. Ela participou também de filmes como The Garden of Eden, assim como das séries Aurelio Zen Mysteries para BBC e XIII para o Canal Plus.

A direção de In Search of Ingrid ficará a cargo da cineasta de origem venezuelana Betty Kaplan, que hoje vive em Los Angeles.

O ator e fotógrafo mexicano Valentino Lanus interpretará Lecompte no filme, além de atuar como produtor.

Ingrid Betancourt passou mais de seis anos como refém da guerrilha na selva colombiana. Ela foi libertada no dia 2 de julho de 2008, junto a outros 14 reféns, numa operação militar do Exército da Colômbia.