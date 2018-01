Ingressos para filme de Michael Jackson se esgotam nos EUA

As vendas antecipadas de This Is It prenunciam que o filme-show com o falecido astro Michael Jackson será uma das maiores bilheterias da história. Duas semanas antes da estreia, já há mais de 1.600 sessões esgotadas nos EUA, e o filme lidera as listas desta semana de duas grandes empresas de ingressos pela Internet. Isso coloca This Is It no mesmo território de Twilight - New Moon, que sai no mês que vem, e de outros filmes que geraram vendas antecipadas expressivas.

"A atividade pré-venda em todo o mundo não foi nada menos do que extraordinária", disse à Reuters Steve Elzer, assessor de imprensa da Columbia Pictures, subsidiária da Sony Corp, estúdio responsável pelo filme. "Mas os exibidores realmente atenderam à demanda acrescentando salas, e os ingressos estão disponíveis para todos os que quiserem ver, a qualquer momento", disse Elzer.

This Is It se compõe de imagens do cantor de Thriller ensaiando para uma série de shows que aconteceriam em Londres e que marcariam uma retomada da sua carreira - afinal interrompida definitivamente por sua morte súbita, em 25 de junho, aos 50 anos, vítima de uma overdose de medicamentos.

O estúdio disse que o filme, de 112 minutos, terá uma temporada limitada de duas semanas no mundo todo, a partir de 28 de outubro. O site de ingressos Fandango.com disse ter esgotado mais de mil sessões nos EUA só pelo seu site. A concorrente MovieTickets.com disse ter esgotado mais de 600 sessões.

Para o Fandango, a venda antecipada de This Is It só ficou atrás, neste ano, do romance de vampiros New Moon, cujos ingressos começaram a ser vendidos um mês antes dos de This Is It. Tanto o Fandango quanto o MovieTickets, maiores empresas do setor nos EUA, dizem que This Is It deve se tornar o mais rentável filme-show da história.

Por enquanto, esse título cabe a Hannah Montana/Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert Tour, de 2008, que arrecadou mais de US$ 70,6 milhões nas bilheterias do mundo, mas foi exibido em apenas 700 salas dos EUA. A Sony, que pagou US$ 60 milhões pelos direitos das imagens do ensaio de Jackson, pretende exibir This Is It em 3.500 salas só nos EUA e Canadá. Além disso, o estúdio deve enviar mais de 8.500 cópias para 75 países, para um lançamento quase simultâneo.

De acordo com a Sony, a procura pelas cópias é particularmente forte na Grã-Bretanha e no Japão. Jackson deveria realizar 50 shows em Londres a partir de 13 de julho. A empresa AEG Live, responsável pelos espetáculos, participou do acordo com a Sony, que beneficia também o espólio de Jackson e sua família.