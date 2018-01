Ingressos para a 40ª Mostra de Cinema estão à venda

A Central da Mostra de Cinema, que todo ano é montada no Conjunto Nacional (Avenida Paulista, 2.073), começa a vender os pacotes (R$ 340, para 40 entradas, e R$ 200, para 20) e permanentes (R$ 460). Ela estará em funcionamento até o dia 2, sempre das 11h às 21h.

Quem preferir comprar pela internet, o site ingresso.com vai vender as entradas de quatro a um dia de antecedência da sessão. Ingressos avulsos e para as sessões do mesmo dia só poderão ser comprados nas salas de cinema. Para as sessões de segunda a quinta, o valor é de R$ 18. Para as de sexta, sábado e domingo, R$ 22.

A 40ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo será realizada entre os dias 20 de outubro e 2 de novembro. Na quarta-feira, 19, às 20h, terá a abertura para convidados, com a exibição do longa Belos Sonhos, de Marco Bellocchio, no Auditório Ibirapuera. Um dos maiores eventos cinematográficos, este ano, exibirá 322 títulos de 50 países.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O diretor italiano Marco Bellocchio, se inspirou no longa Bom dia, noite, para criar a arte do pôster da 40ª. Mostra. O evento vai homenagear o diretor italiano, que vem a São Paulo para apresentar seu mais recente filme, Doces Sonhos (Sweet Dreams). Outros títulos de Bellocchio também serão exibidos na 40ª. Mostra.

Homenagem. O cineasta polonês Andrzej Wajda, morto aos 90 anos no dia 9 de outubro, será homenageado pela 40ª Mostra com o Prêmio Humanidade.

A programação da 40ª Mostra Internacional de Cinema terá exibição em 42 salas de 35 locais de exibição: Auditório Ibirapuera - Oscar Niemeyer (Área Externa), Cine Caixa Belas Artes, CineArte (sala 1 e 2), Cinemark Cidade de São Paulo, Cinemateca Brasileira - BNDES, Cinesala, CineSesc, Espaço Itaú de Cinema - Frei Caneca (salas 1, 2, 3, 5, 6), Espaço Itaú de Cinema - Augusta (sala 1 e 4), Itaú Cultural, MIS, Reserva Cultural, Spcine Olido, Spcine Paulo Emilio - CCSP, Spcine Lima Barreto - CCSP.

CIRCUITO GRATUITO:

Instituto CPFL - Sala Umuarama (Campinas), Sesc Belenzinho, Sesc Campo Limpo, Sesc Osasco, Spcine Aricanduva, Spcine Butantã, Spcine Caminho do Mar, Spcine Feitiço da Vila, Spcine Jaçanã, Spcine Jambeiro, Spcine Meninos, Spcine Parque Veredas, Spcine Paz, Spcine Perus, Spcine Quinta do Sol, Spcine São Rafael, Spcine Três Lagos, Spcine Vila Atlântica, Spcine Vila do Sol, MASP (Vão Livre), CINUSP - Auditório CTR - ECA USP.