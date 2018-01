Ingmar Bergman terá documentário e exposição sobre sua obra

Reprodução

Nesta segunda, às 20h, a Cinemateca Brasileira estreia a instalação Ingmar Bergman: O Homem que fazia Perguntas Difícil. Montada pelo Swedish Institute, a ideia é proporcionar ao visitante conhecer diferentes universos do cineasta.

No local, haverá projeções em telas, que estarão dispostas em um formato de árvore, mostrando paisagens que lhe serviram de locações. Também serão projetados cenas de filmes, entrevistas, bastidores das filmagens, trechos de documentários, citações de seus livros e críticas sobre suas obras.

A visita é aberta a qualquer um e será inaugurado com a exibição do documentário A Ilha de Bargman, feito pela jornalista e diretora Marie Nyreröd em 2006 a partir de uma longa entrevista do cineasta (que morreu um ano depois).