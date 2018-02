Indicados para o Oscar serão conhecidos no dia 10 de janeiro

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou nesta terça-feira, 18, em comunicado que os indicados para o Oscar serão conhecidos no próximo dia 10 de janeiro, cinco dias antes do previsto.

A mudança foi decidida "em um esforço para dar aos acadêmicos e ao público em geral um período maior para ver os filmes indicados", argumentou a Academia.

Desta forma o processo de indicações ficará aberto entre os dias 17 de dezembro e 3 de janeiro. Já o tradicional almoço organizado pela Academia para os candidatos acontecerá no dia 4 de fevereiro.

Quatro dias mais tarde será aberto o prazo para escolher os vencedores das estatuetas douradas. No dia 19 de fevereiro acabarão as votações.

Além disso, a organização lembrou que para a próxima edição dos prêmios Oscar será usado pela primeira vez o voto eletrônico entre seus membros, através de um sistema elaborado junto com as empresas Pricewaterhousecoopers (Pwc) e Everyone Counts.

"A Academia realizou uma pesquisa extensa e fez numerosas reuniões entre seus membros para assegurar uma transição simples", afirma o comunicado.

Na fase prévia às indicações, os membros acadêmicos ainda votarão através das cédulas frequentes em oito categorias: Melhor Filme de Animação, Melhor Animação em Curta-Metragem, Melhor Curta-Metragem, Melhor Documentário, Melhor Documentário em Curta-Metragem, Melhor Filme Estrangeiro, Melhor Maquiagem e Melhores Efeitos Especiais.

A 85ª festa do Oscar acontecerá no dia 24 de fevereiro no Dolby Theatre de Hollywood, em Los Angeles.