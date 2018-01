Indicados ao Oscar são orientados a preparar dois discursos

Os indicados aos prêmios mais importantes do mundo do cinema, incluindo George Clooney, Sandra Bullock, Meryl Streep e Jeff Bridges, se reuniram na segunda-feira para o almoço anual dos indicados ao Oscar, em Beverly Hills, e, seguindo a tradição, os produtores do evento ofereceram orientações para o discurso de aceitação, que não deve passar de 45 segundos.

O conselho dado costuma ser de manter o discurso curto e evitar a longa lista de agradecimentos a agentes, diretores, cônjuges e familiares. O coprodutor do Oscar Bill Mechanic descreveu esses agradecimentos, frequentemente acompanhados de lágrimas, como "a coisa mais odiada da cerimônia."

Em vez disso, neste ano ele e o coprodutor Adam Shankman querem que os vencedores façam dois discursos: um sobre o palco, dizendo ao público o que a conquista do Oscar significa para eles, e um segundo nos bastidores, falando para uma "câmera do agradecimento", onde os vencedores poderão dizer "obrigado" a quem quiserem.

"Comunique à plateia o que o Oscar significa para você", disse Shankman aos indicados no almoço em Beverly Hills.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ele disse que os vídeos filmados nos bastidores serão postados na Internet, e os vencedores poderão usá-los como bem entenderem, enviando-os a amigos por e-mail ou até colocando-os em suas páginas no Facebook.

Os organizadores tinham mais uma surpresa guardada na manga. Quando os Oscar são entregues, as estatuetas dadas sobre o palco não têm o nome dos vencedores gravados, já que ninguém sabe os nomes de antemão. Depois de várias semanas, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas manda gravar a placa com o nome do vencedor e a fixa à estatueta dele.

Neste ano, os organizadores vão fazer com que as placas sejam gravadas no Baile de gala do Governador, imediatamente após a cerimônia.

Essa novidade pode fazer com que os astros e estrelas fiquem mais tempo no evento, antes de partir para uma das muitas festas pós-Oscar promovidas em Hollywood.

Se nem isso conseguir garantir a permanência deles, Shankman, diretor do musical "Hairspray", teve mais uma ideia esperta: disse que ele e Sandra Bullock vão dar aulas de salsa na pista de dança do evento.