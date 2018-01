Indicados ao Oscar 2012 serão anunciados nesta terça

As previsões apontam que Histórias Cruzadas, além de melhor filme, entrará na luta pela estatueta de melhor atriz (Viola Davis) e melhor atriz coadjuvante (Octavia Spencer).

O anúncio dos indicados será realizado no Samuel Goldwyn Theater, de Beverly Hills, e os encarregados da apresentação serão o presidente da Academia, Tom Sherak, e a atriz Jennifer Lawrence, indicada ao Oscar por Inverno da Alma (2010).

Pelo terceiro ano consecutivo, o Oscar contará com 10 indicados ao prestigiado prêmio de melhor filme, uma categoria que apresentará filmes, como: Hugo, de Martin Scorsese, e O Homem Que Mudou o Jogo, de Bennett Miller.

Na corrida pela estatueta de melhor diretor, as apostas apontam para Scorsese, Steven Spielberg (Cavalo de Guerra) e Michel Hazanavicius (The Artist). Terrence Malick (A Árvore da Vida) e Woody Allen (Meia-Noite em Paris) também deverão entrar nessa disputa.

Dujardin e Clooney parecem sozinhos na disputa pela estatueta de mehor ator, mesmo com Brad Pitt (O Homem Que Mudou o Jogo) e Leonardo DiCaprio (J. Edgar) na disputa. Em relação ao prêmio de melhor atriz, Meryl Streep (A Dama de Ferro) se sobressai sobre suas possíveis concorrentes, Glenn Close (Albert Nobbs) e Viola Davis (Histórias Cruzadas).

A surpresa poderia chegar pelas mãos do mexicano Demián Bichir, já presente entre os indicados ao prêmio de melhor ator os prêmios do SAG Awards por A Better Life.

Christopher Plummer (Toda Forma de Amor) deverá se destacar na categoria de melhor ator coadjuvante, da mesma forma que Octavia Spencer (História Cruzadas) no prêmio de melhor atriz coadjuvante.

Já a disputa de melhor roteiro original deverá ficar entre Woody Allen (Meia-Noite em Paris), Hazanivicus (The Artist) e Terrence Malick (A Árvore da Vida).

A 84º edição do Oscar será realizada no dia 26 de fevereiro no Kodak Theater, de Los Angeles, e contará com transmissão ao vivo em mais de 225 países.