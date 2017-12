Indicado ao Oscar, 'Juno' narra gravidez na adolescência

A personagem-título da comédia norte-americana Juno é uma metralhadora verbal. Ela tem uma resposta inteligente e irônica para tudo. Fala demais, mas nem sempre expressa o que realmente sente. Toda essa esperteza em seu discurso é mais uma autodefesa. Afinal, ela tem só 16 anos e acaba de descobrir que está grávida. Veja também: Trailer de 'Juno' Juno, que estréia em circuito nacional na sexta-feira, 22, concorre em quatro categorias do Oscar: filme, diretor, roteiro e atriz para Ellen Page (X-Men - O Confronto Final). Logo nas primeiras cenas, Juno (Ellen) vai pela terceira vez à loja de conveniência e compra, pela terceira vez, um teste de gravidez - só porque ainda não está devidamente convencida de que está encrencada. Mais tarde, conversa com a melhor amiga em seu telefone em forma de cheeseburguer e diz que vai fazer um aborto. Essa primeira opção é logo descartada, não por motivos sentimentais, mas porque Juno fica aflita ao saber que seu feto "já tem unhas" - como garante uma amiga, que carrega um cartaz e faz um protesto solitário diante de uma clínica de aborto. A solução encontrada por Juno é entregar o bebê em adoção a um casal yuppie. Entram em cena Vanessa (Jennifer Garner, Elektra) e Mark Loring (Jason Bateman) - um casal rico e feliz que parece viver uma vida de seriado de televisão. Ostentando uma barriga que parece maior do que ela, Juno não abandona suas atividades. Continua indo à escola, indiferente aos olhares de curiosidade e reprovação, e conta com o apoio do pai e da madrasta bem-resolvidos, interpretados por J. K. Simmons e Allison Janney. Além disso, a garota começa a ser uma presença constante na casa dos Loring, criando situações que mostram que o casal pode não ser tão perfeito quanto parece. O roteiro de estréia da ex-stripper Diablo Cody acerta ao equilibrar o cinismo de Juno e um tom sentimental, sem exageros. Os diálogos ganham credibilidade graças à performance irretocável de Ellen Page. A atriz canadense surgiu como uma promessa no longa Meninamá.Com e aqui se consolida como uma das mais competentes de sua geração. Já Michael Cera (Superbad - É Hoje), como o pai do bebê, é o contraponto de Juno. Ele não tem muito jeito com as palavras, não sabe expressar o que sente. Por isso, deixa todas as decisões a cargo da menina. A direção do filme é de Jason Reitman (Obrigado Por Fumar), filho de Ivan Reitman (da série Os Caça-Fantasmas), que se mostra um diretor muito hábil. Desde seu longa anterior, ele demonstra interesse em romper com os tabus da correção política, tocando em feridas da sociedade norte-americana -- no caso de Juno, gravidez na adolescência, aborto e adoção.