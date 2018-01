Indicada ao Oscar, Cate Blanchett diz que quebrar expectativas é o que a satisfaz

TÓQUIO - Em Tóquio para a divulgação do filme Carol, a atriz australiana Cate Blanchett confessou nesta quinta-feira, 21, que romper as expectativas impostas em sua vida pessoal e profissional é um dos fatores que mais a ajudaram a amadurecer e levar uma vida com satisfações.

"Quando desafiei as expectativas que os outros tinham e as limitações que me eram impostas, os resultados foram sempre mais satisfatórios", explicou a atriz durante um evento.

Como exemplo, ela lembrou o momento em que aceitou dirigir o Sydney Theatre Company, na Austrália, com seu marido.

"As pessoas diziam que era loucura, que repercutiria na minha carreira", lembrou Cate, destacando que os eventos não poderiam ter sido melhores.

Candidata ao Oscar na categoria de melhor atriz, ela admitiu que é difícil não se preocupar com a idade em uma profissão como a sua, onde a aparência é muito notada. "A mudança é inevitável. Todos nos movimentamos na mesma direção. Ficamos velhos", defendeu, com um grande sorriso.

Com duas estatuetas do Oscar na bagagem - Blue Jasmine (2013) e O Aviador (2004) -, ela defendeu que todos devem enfrentar os desafios do dia a dia para "conseguir o impossível".

"Ninguém sabe com o que vai se deparar no dia, e, para mim, isso faz parte de estar vivo. Todos os dias temos desafios", disse a intérprete, para quem a chave do sucesso está em ir "aos poucos" e saber lidar com os problemas diários.