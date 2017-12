Indianos queimam fotos de Richard Gere após beijos em atriz Os repetidos beijos dados por Richard Gere no rosto da atriz de Bollywood Shilpa Shetty durante um evento para aumentar a conscientização do problema da Aids motivaram protestos na Índia nesta segunda-feira, 16, e manifestantes queimaram imagens do ator. O astro de Hollywood uniu-se a Shilpa Shetty, vencedora do reality show Celebrity Big Brother na Grã-Bretanha este ano, numa campanha em favor do sexo seguro voltada a caminhoneiros da Índia, o país que tem o maior número de soropositivos do mundo. "Sem camisinha, nada de sexo", gritou Gere, de 58 anos, em hindi a milhares de caminhoneiros em uma empoeirada praça de exposições em Nova Délhi, na noite de domingo. O público aplaudiu e assobiou quando Gere se aproximou de Shetty, visivelmente satisfeita, para beijar sua mão e lhe dar vários beijos no rosto. Nesta segunda, porém, grupos de homens aos gritos de "abaixo Richard Gere" queimaram imagens do ator de Hollywood e chutaram as brasas remanescentes em manifestações em Kanpur, Meerut e Varanasi, no norte da Índia, e também em Indore, na região central do país. ´Exagero´ Os manifestantes disseram que os beijos de Gere em Shilpa ferem a cultura indiana. Alguns também queimaram cartazes de Shetty, gritando "Morte a Shilpa Shetty", e dançaram entre as cinzas, conforme mostrou uma emissora de televisão. As cenas dos beijos de Gere foram mostradas repetidas vezes. O porta-voz de Shilpa Shetty disse que as redes de TV estão exagerando. "Em vez de criar caso em torno dos beijos de Richard Gere, a mídia deveria concentrar-se na promoção da conscientização da Aids", disse Dale Bhagwagar. As autoridades indianas vêm centrando suas atenções em grupos de alto risco, como os caminhoneiros, que ajudam a espalhar o vírus pelo país, na medida em que muitos deles têm relações sexuais com prostitutas durante suas viagens e contaminam suas esposas quando voltam para casa. Organizado pelo grupo voluntário Projeto Heróis e a Fundação Corporação de Transportes da Índia, o show de conscientização da Aids também teve a participação do astro de Bollywood Sunny Deol, conhecido pelo papel de caminhoneiro honesto no filme Gadar (Motim).