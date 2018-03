Indiana Jones transforma Harrison Ford em ator mais bem pago

O retorno de Indiana Jones aos cinemas transformou Harrison Ford no ator mais bem pago de Hollywood, segundo a classificação publicada anualmente pela revista Forbes.

As aventuras do veterano arqueólogo em Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal somarão US$ 65 milhões à conta bancária de Ford, que só tinha rodado quatro filmes desde o ano 2000.

A cifra é o resultado da soma do cachê que Ford cobrou por ressuscitar Jones com a percentagem que o ator levou da renda das bilheterias do filme, que arrecadou quase US$ 800 milhões em cinemas ao redor do mundo.

Muito mais ativo do que Ford recentemente, a segunda posição é de Adam Sandler, que acumulou US$ 55 milhões graças a três comédias: Zohan - O Agente Bom de Corte, Um Faz de Conta que Acontece e Funny People, que ainda não estreou.

Já o terceiro colocado na lista é Will Smith, graças aos US$ 45 milhões que ganhou com os filmes Hancock e Sete Vidas.

O comediante Eddie Murphy é o próximo da lista, com US$ 40 milhões por seu trabalho em O Grande Dave, filme que não teve grande sucesso comercial.

O quinto na lista, Nicolas Cage, é também o que mais trabalhou: com seis filmes que ainda não estrearam, o ator igualou em 2008 o salário de Murphy.

Em seguida aparecem Tom Hanks, que deve a maior parte de seus US$ 35 milhões a Anjos e Demônios; Tom Cruise, que recebeu US$ 30 milhões com Operação Valquíria e Trovão Tropical; Jim Carrey e Brad Pitt, ambos com US$ 28 milhões, e Johnny Depp, com US$ 27 milhões.

Décimo colocado na lista desse ano, Depp foi o mais bem pago da lista de 2008, com mais US$ 72 milhões no bolso após sua atuação em Piratas do Caribe: No Fim do Mundo.

Para elaborar a lista, a Forbes entrevistou agentes e produtores e somou os cachês que os atores receberam por outras atividades, como direitos de imagem e publicidade.