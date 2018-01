'Indiana Jones 5' não terá participação de George Lucas, diz roteirista

O roteirista do novo Indiana Jones 5, David Koepp, afirmou em recente entrevista que o filme não terá a participação do diretor George Lucas, criador, ao lado de Steven Spielberg, do personagem que estreou nas telas de cinema em 1981 em Indiana Jones e Os Caçadores da Arca Perdida, protagonizado pelo ator Harrison Ford.

O quinto filme da franquia de ação será dirigido por Spielberg e terá Harrison Ford, de 73 anos, no papel principal. O longa, produção da Walt Disney, tem estreia prevista para julho de 2019.

Segundo Koepp em entrevista ao site Collider, o Indiana Jones 5 vai ser uma sequencia de Indiana Jones e O Reino da Caveira de Cristal, de 2008. "Posso prometer que não vamos matar Harrison Ford no final do filme", já afirmou recentemente o diretor Steven Spielberg.