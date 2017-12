'Indiana Jones 4' terá pré-estréia no Festival de Cannes

Indiana Jones e a Caveira de Cristal, de Steven Spielberg, terá a sua pré-estréia no Festival de Cannes em 18 de fevereiro, informou nesta sexta-feira, 29, o site da Variety. Entretanto, a assessoria do festival francês, que acontecerá entre 14 e 25 de maio, ainda não confirmou a notícia, o que só deve acontecer na entrevista coletiva oficial em abril. O longa-metragem entrará em cartaz em 22 de maio e é estrelado por Harrison Ford, Shia LaBeouf e Cate Blanchett. Spielberg, que está trabalhando agora na pós-produção do filme, ainda não mostrou a ninguém a quarta aventura do famoso arqueólogo.