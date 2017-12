Índia ordena prisão de Richard Gere por beijo ´obsceno´ Um tribunal indiano ordenou nesta quinta-feira, 26, a prisão do astro de Hollywood Richard Gere por ter beijado a atriz de Bollywood Shilpa Shetty em um evento de campanha antiaids realizado este mês, justificando que o beijo foi um ato obsceno cometido em público. Os beijos repetidos dados por Gere na face de Shetty em um evento para promover a conscientização da Aids em Nova Délhi provocaram protestos na Índia, principalmente por parte de grupos de defesa dos valores hindus, que viram os beijos como ultraje ao pudor da atriz e afronta à cultura indiana. A ordem emitida por um tribunal de Jaipur, no norte da Índia, foi dada em resposta a uma queixa formulada por um advogado local. O juiz assistiu a uma gravação em vídeo de Gere beijando Shetty e considerou o ator culpado de infringir as leis indianas contra a obscenidade pública, disse o advogado, Poonam Chand Bhandari. O tribunal convocou Shilpa Shetty a comparecer em 5 de maio, disse Bhandari, acrescentando que um mandado de prisão foi emitido contra Gere. Se for detido, o ator poderá ser preso por até três meses ou multado, ou, ainda, ambas as coisas. Ele não está na Índia no momento, mas poderá ser preso se voltar ao país. O astro de Hollywood é budista devoto e forte defensor da causa tibetana. Ele costuma fazer viagens freqüentes à Índia para encontrar o Dalai Lama, que vive exilado no norte do país. Gere também está envolvido com entidades beneficentes que cuidam de órfãos e soropositivos, além de grupos de prevenção da Aids na Índia. Protestos Grupos de homens queimaram e chutaram bonecos de palha representando Gere e Shetty em protestos esporádicos realizados em várias partes do país, depois de os jornais publicaram a foto do beijo em suas primeiras páginas e de a TV exibir a cena. Shilpa Shetty, vencedora da última edição do Big Brother britânico (realizado com celebridades), disse que o beijo "pode ter sido um pouco exagerado", mas que não foi obsceno, e que os protestos fazem a Índia parecer um país atrasado. Ela disse que Gere estava apenas reencenando alguns trechos de sua atuação no filme Dança Comigo? para divertir o público do evento antiaids e comunicar-se em estilo de Bollywood, já que não fala hindi. Muitos comentaristas já expressaram seu repúdio diante do que, afirmam, são grupos marginais que querem criar uma tempestade em copo d´água em torno de um inofensivo beijo no rosto.