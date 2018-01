‘Independence Day’ não consegue superar ‘Procurando Dory’ na liderança das bilheterias nos EUA

No embate de duas grandes e esperadas continuações, melhor para Procurando Dory. A animação da Disney/Pixar, em seu segundo fim de semana em cartaz nos Estados Unidos, arrecadou US$ 73,2 milhões nas bilheterias, pouco mais de US$ 30 milhões que o estreante e bambambã Independence Day - O Ressurgimento.

A ficção científica de Roland Emmerich, continuação do filme lançado há 20 anos, era a grande aposta para desbancar a animação do topo da lista, mas seu desempenho ficou abaixo da expectativa. As estimativas previam que o filme reunisse algo em torno dos US$ 50 milhões na sua estreia nos Estados Unidos. Acabou arrecadando “apenas” US$ 41,6 milhões, de acordo com os números revelados pela revista Variety.

Os números decepcionam o estúdio, principalmente porque foram gastos algo em torno de US$ 165 milhões para a feitura da nova invasão alienígena, duas décadas depois da estreia. Isso significa que o filme precisará ter um desempenho muito bom em mercados internacionais, como Europa, Ásia e América do Sul. A China, país que ganha um destaque no filme, é a grande aposta para salvar O Ressurgimento financeiramente.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em terceiro lugar no ranking de arrecadação do fim de semana ficou Um Espião e Meio, comédia de Dwayne Johnson e Kevin Hart, com US$ 18,7 milhões, seguido por Águas Rasas, que arrecadou US$ 16 milhões.