'Incontrolável' injeta adrenalina numa aventura de trem

O diretor britânico Tony Scott (Chamas da Vingança) põe para funcionar o melhor de sua experiência para dirigir Incontrolável, uma atraente aventura de ação sobre um trem fora de controle, que atravessa o estado da Pensilvânia e coloca a vida de milhares de pessoas em risco pelo caminho.

O roteiro de Mark Bomback (Duro de Matar 4.0) tira partido dos contrastes. Lado a lado, estão dois protagonistas, um veterano, negro e prudente, Frank (Denzel Washington), outro, jovem, branco, inexperiente e impulsivo, Will (Chris Pine). Tudo gira em torno desses opostos, o novo e o velho, o ultramoderno e o antigo, o mundo globalizado e a camaradagem, a família estável e a família em crise. Novidade? Claro que não. Mas a segurança de Scott no manejo do material resulta eficiente.

Frank e Will, na verdade, não estão no trem que disparou, sem condutor, quando a dupla responsável por ele cometeu uma incrível imprudência - o trem está por sua conta, em aceleração máxima. Frank e Will estão em outra composição, que cada vez mais se torna importante para deter o trem acelerado, que carrega elementos químicos perigosos e se dirige a uma região altamente povoada. E, por incrível que pareça, a história baseia-se em eventos reais, ocorridos em Ohio, em 2001.

No escritório da companhia ferroviária, quem está prestes a arrancar os cabelos é a gerente Connie (Rosario Dawson, de À Prova de Morte), que estuda os mapas da linha e traça estratégias para impedir a ameaça um desastre de imprevisíveis proporções, com risco de mortes e indenizações milionárias. Seu chefe, o executivo Galvin (Kevin Dunn), por sua vez, parece mais preocupado em evitar o prejuízo com a perda do trem e atrapalha bastante com suas ordens disparatadas. Outro conflito que alimenta a adrenalina do filme.

A parceria entre Frank e Will também começa atravessada. Frank é um veterano engenheiro ferroviário com 28 anos de casa que já recebeu aviso de demissão. Will é o condutor novato no primeiro dia de trabalho, com a cabeça cheia, porque está impedido de ver o filho pequeno depois de uma briga com a mulher. Toda essa carga emocional, que rende muitas discussões, se encaminha para ficar em segundo plano, quando se torna claro que deter o trem perdido depende desses dois - e de suas idéias, muitas vezes, descartadas pelo executivo.

Scott cria genuína tensão com uma montagem nervosa (de Robert Duffy e Chris Lebenzon), que tira partido de tudo o que a fotografia contrastada de Ben Seresin soube fazer. O diretor também acelera os batimentos do espectador ao criar suspense sobre a sobrevivência dos dois candidatos a herois, que se torna duvidosa em vários momentos da trama, levando a expectativa até o fim.

Sem dúvida, Incontrolável prende a atenção, diverte e tem humor sempre que possível. Denzel Washington e Tony Scott repetem a parceria iniciada em outra aventura cheia de adrenalina, aquela envolvendo um metrô sequestrado por um maluco (John Travolta), o remake O Sequestro do Metrô 123 (2009). (Por Neusa Barbosa, do Cineweb)