Incêndio interrompe filmagens de novo <i>Batman</i> nos EUA Um incêndio num prédio vazio da área central de Chicago, que tem sido usado para as gravações da mais recente seqüência de Batman, The Dark Knight, interrompeu as filmagens na terça-feira, 24, mas foi rapidamente controlado. O fogo parece ter começado no sistema de ventilação que fica no topo do prédio de 14 andares, local que já foi o prédio central dos correios da cidade. O elenco do filme estava trabalhando no térreo no momento do incêndio, em uma cena envolvendo um ônibus escolar que batia em um muro, disse o porta-voz dos bombeiros. Não houve feridos e os bombeiros deixaram o local duas horas depois do início do incêndio. A área externa do edifício, que carrega uma placa que o identifica como Banco Nacional de Gothan, tem sido usado nos últimos dias pelo elenco nas filmagens de The Dark Knight, uma sequência de Batman Begins, de 2005. Neste filme, novamente dirigido por Christopher Nolan, o ator Christian Bale reprisa seu papel como homem-morcego, e Heath Ledger co-estrela como seu arquiinimigo Coringa. O filme tem estréia prevista nos EUA no meio do ano de 2008.