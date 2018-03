Incêndio destrói cenário do filme 'O Álamo'

Nove das cerca de doze estruturas do cenário nos arredores de Austin (Texas) foram destruídas, segundo Justin Musgraves, do Serviço Florestal do Texas. As causas ainda estão sendo investigadas, mas um raio é a explicação mais provável, segundo ele.

Na manhã de quarta-feira, 75 por cento do incêndio já havia sido controlado, segundo Musgraves. Mais de cem bombeiros e dezenas de caminhões foram acionados. Não há relatos de feridos.

Baseado em um confronto entre forças texanas e mexicanas em 1836, o "remake" de 2004 é considerado uma das reconstituições hollywoodianas mais fiéis do episódio, que já havia inspirado um clássico com John Wayne em 1960.

(Por Karen Brooks)