Iñárritu se diverte enquanto a vida imita a arte com sucesso de 'Birdman'

Birdman se encontra em uma posição privilegiada como favorito nas premiações da indústria do cinema, mas o diretor Alejandro Iñárritu pode apenas achar graça da ironia de que ele, assim como o protagonista de sua sátira sobre o show business, foi pego em busca por legitimação.

“Estou dando esta entrevista, sinto-me como Riggan Thomson tentando vender meu próprio peixe”, disse o cineasta mexicano, em referência ao protagonista do filme.

Birdman, primeira incursão de Iñárritu na comédia, segue os passos do ex-intérprete de super-herói Riggan, agora esquecido em Nova York e tentando desesperadamente retornar ao estrelato com a encenação de uma peça na Broadway.

No filme, gravado em um corte aparentemente contínuo nos claustrofóbicos bastidores de um teatro, Riggan, interpretado por Michael Keaton, precisa lidar com os relacionamentos tensos com a família, amigos e colegas enquanto prepara sua peça.

O longa lidera as nomeações ao Globo de Ouro, marcado para domingo, e pode replicar o feito nas nomeações ao Oscar, a serem divulgadas na semana que vem.

Iñárritu encenou o filme em um mundo surreal, correspondente à consciência igualmente surreal de Riggan, que na tela assume a forma de seu antigo alter-ego, o super-herói Birdman. “É basicamente um filme sobre mediocridade, sobre ego e suas ambições”, disse. “Essas coisas em certo sentido são muito subjetivas, processos muito internos de vozes que temos lá dentro.”

Enquanto o filme da distribuidora Fox Searchlight oferece um comentário ácido a respeito da atual indústria do entretenimento - desde as franquias de super-heróis que dominam as bilheterias à obsessão das audiências com as redes sociais - Iñarritu diz que a verdadeira mensagem se resume ao valor da arte versus a celebridade.

“Esse personagem está perdido em um mar de m..., tentando se encontrar através da arte”, afirmou o diretor.

O filme. À medida que Riggan se aproxima da noite de abertura de sua peça, ele confronta as noções sociais de fama e sucesso, incluindo uma guerra com um crítico de jornal que vai determinar seu triunfo ou falha. “A grande batalha aqui é sobre o que é arte e o que é comércio”, disse Iñárritu.

Colocar Keaton como protagonista foi uma das melhores decisões do diretor, e não somente pelo ator ter interpretado Batman nos filmes de 1989 e 1992. “O caráter dele pode ser... não agradável, egoísta, mas eu preciso de alguém com quem as pessoas possam realmente se identificar, não julgar, mas ter empatia”, disse o diretor.

Em duelo com Keaton está Edward Norton, como o astro jovem mais famoso da peça de Riggan, e Emma Stone, que interpreta a filha viciada em drogas em recuperação do protagonista. Todos os três foram nomeados ao Globo de Ouro nas categorias de melhor ator e melhor atriz coadjuvante.

“Sou sempre desconfiado com nomeações porque sempre são basicamente moedas de dois lados, dependendo do lado em que cair, você torna-se um vencedor ou é nomeado perdedor, no que eu sou expert”, brincou Iñarritu. “Levar isso a sério, acho que seria um grande erro.”