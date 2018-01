<i>Mundo Novo</i> faz crítica à xenofobia da direita italiana Na fase final do Festival de Veneza deste ano, Mundo Novo, de Emanuele Crialese, chegou a ser apontado como favorito ao Leão de Ouro. Não ganhou. Mas, mesmo assim, deixou uma belíssima impressão. O filme não é apenas oportuno - é, principalmente, muito bem construído. Oportuno porque toca no problema vital dos países da Europa unificada - as atitudes (contraditórias) em relação às ondas migratórias que vêm dos países pobres em direção aos ricos Crialese procura lançar alguma luz sobre o presente olhando para o passado. Nos primeiros anos do século 20, grandes massas de italianos decidiram emigrar, grande parte deles em direção aos Estados Unidos. Iam "fazer a América", como diziam. Quer dizer, escapar da pobreza, localizada em especial no Sul do país e dirigir-se às terras da promissão, situadas no outro lado do Atlântico. O filme não é apenas oportuno, mas criativo do ponto de vista formal. Crialese trabalha em dois registros. O documental, com ambientação em paisagens da Sicília e personagens falando dialeto siciliano. Esse registro documental alterna com outro, diametralmente oposto e referido à imaginação dos personagens, que sonham com um país onde o dinheiro dá em árvores e frutas têm a dimensão de uma casa térrea. O fio da narrativa é puxado por uma personagem excêntrica em relação a todos os outros - uma garota criada na Inglaterra, sofisticada naquele ambiente rústico, e que precisa de um casamento de conveniência para obter o visto americano. Charlotte Gainsbourg encarna essa figura misteriosa, que pode ser uma aproveitadora, uma prostituta ou, ainda, apenas uma vítima entre tantas naquele tempo desesperado. A base do procedimento de Crialese é a mesma de Gianni Amelio em "Lamerica". Recordar o passado de emigração dos italianos para que eles reflitam sobre suas atitudes em relação aos que vêm hoje à Itália em busca de algo melhor. São diretores humanistas, críticos em relação à xenofobia da direita italiana. Dupla face - Extraordinário e inquietante o novo filme do coreano Kim Ki-Duk, Shi Gan, traduzido para o inglês como Time. Tempo: é disso que se fala. E de como ele age sobre os casais, mesmo que jovens. Na história, um desses casais, Seh-Hee e Ji-Woo, começam a sentir o desgaste do relacionamento. Quando descobre que o namorado pensa em outras mulheres enquanto faz amor, Seh-Hee decide mudar de aparência. A partir desse ponto, banal, o filme toma caminho inusitado. Passando pela leitura mais óbvia do narcisismo contemporâneo, que busca no bisturi uma perfeição ilusória, Kim Ki-Duk vai mais fundo e passa a questionar a identidade própria do ser humano moderno. Ora, nesse mesmo mundo do narcisismo, o que passa a entrar em jogo é a imagem que se tem de si mesmo. Somos aquele a quem vemos refletido no espelho? E como os outros nos vêem? A parábola é exemplar: se o antigo namorado se apaixona por um novo rosto, deve-se sentir júbilo ou ciúmes? E, pior, ciúmes em relação a si mesmo. Esse é o pensamento, em abismo, proposto por um cineasta sempre interessante, para dizer o mínimo. Mundo Novo (2006, 112 min.) - Unibanco Arteplex 1. Rua Frei Caneca, 569, Shop. Frei Caneca, (11) 3472-2365. Hoje, 19h50